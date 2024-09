Zalewski, Lewandowski lo promuove: «Sempre più importante»

Le parole di Robert Lewandowski su Nicola Zalewski: «È un giocatore giovane che, a questa età, dovrebbe crescere ancora, ha molto potenziale»

In vista della partita di questa sera contro la Croazia in Nations League, il capitano della Polonia Robert Lewandowski ha parlato di Nicola Zalewski, elogiando l’esterno della Roma. Di seguito le sue parole a sport.se.pl.

«Si vede che sta diventando una figura sempre più importante nella Nazionale, sta acquisendo fiducia in sé stesso. È fantastico tutto questo per la Polonia, ma soprattutto per lui. È un giocatore giovane che, a questa età, dovrebbe crescere ancora. Ha sicuramente un grande potenziale».