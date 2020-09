Zanetti: «Non vogliamo vendere Lautaro, mai pensato di acquistare James Rodriguez»

Javier Zanetti ha parlato all’emittente radiofonica colombiana VBAR Caracol di alcuni temi legati al mercato dell’Inter

LAUTARO – «Lautaro è molto contento di noi e noi siamo molto contenti di lui. Non prendiamo neanche in considerazione l’idea della sua cessione. Il mercato? Analizzeremo bene che tipo di giocatori possiamo prendere. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani».

JAMES RODRIGUEZ – «Non abbiamo mai pensato di acquistare James, ciò non significa che James non sia un grande giocatore, che ha molta qualità e sono certo che farà molto bene all’Everton».