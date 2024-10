Verona, Zanetti: «Affrontiamo una buona squadra. Sugli infortuni la situazione è...»

Le dichiarazioni dell’allenatore del Verona Zanetti in vista della sfida salvezza tra i gialloblu e il Monza. Le parole

Per la sfida tra Monza e Verona di Serie A, il tecnico gialloblu Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Il calcio va verso nuove strategie poi oltre ai numeri sulla carta serve mentalità, giocatori flessibili. Noi per necessità abbiamo dovuto cambiare qualcosa in difesa, abbiamo perso Frese fino a gennaio, Dawidowicz per 8-9 partite. La squadra però ha fatto vedere di comportarsi bene anche a quattro. Serve essere aggressivi, portare la partita dove vogliamo specie davanti al nostro pubblico, poi recupereremo giocatori importanti come Serdar. Purtroppo ad ogni sosta dobbiamo sempre sperare che non succeda qualcosa, stavolta è toccato a Dawidowicz ma gli altri stanno abbastanza bene. Onestamente si candidano tutti, dal punto di vista fisico sono a posto ma serve essere al top anche mentalmente, in questo senso faremo delle valutazioni ma per noi sono tutti giocatori importanti. Faraoni? Ho un rispetto enorme e una grande stima per lui, è sempre a disposizione, sta giocando poco ma è un giocatore importante per il club. Finora si è trovato davanti un ottimo Tchatchoua. Faraoni vuole bene al Verona, lo si sente e lo si avverte, le partite sono tante e potrà avere sicuramente qualche minuto in più perchè lo meriterebbe. Il Monza è una squadra costruita per altri obiettivi, mi viene difficile pensare che un organico del genere possa essere inserito in una lotta per salvarsi, comunque siamo solo all’inizio, noi ci faremo trovare pronti sul campo di battaglia»