Zaniolo, tra le due LITIGANTI Atalanta e Fiorentina arrivano le CONDIZIONI del Galatasaray

Le condizioni imposte dal Galatasaray per Nicolò Zaniolo. A breve l’Atalanta farà un’altra offerta, ma occhio alla Fiorentina

Altro giro, altra novità nei confronti del trequartista del Galatasaray Nicolò Zaniolo. Se da una parte Atalanta e Fiorentina continuano il duello di calciomercato dove ci sono sorpassi e controsorpassi, dall’altra a salire in cattedra è la squadra turca.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, il Galatasaray pretenderà la cessione a titolo definitivo oppure con un prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta era rimasta con un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 18 milioni che ad oggi non bastano. A breve ci sarà la mossa dei nerazzurri, ma occhio a non sottovalutare la viola.