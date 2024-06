Zaniolo, affare con l’Atalanta in BILICO? La Fiorentina nel frattempo SPINGE per l’acquisto. LE ULTIME

Continua il duello tra Atalanta e Fiorentina per Zaniolo, con i viola che sono ritornati alla carica nonostante l’ottimismo nerazzurro

Continua il duello di calciomercato tra l’Atalanta e la Fiorentina per quanto riguarda il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo. Se da una parte ci fosse stata la voglia dei nerazzurri di effettuare il controsorpasso per lo stesso Zaniolo, dall’altra parte ci sono delle novità non indifferenti.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, innanzitutto la Fiorentina è nuovamente ritornata alla carica offrendo più soldi sia al calciatore che al Galatasaray, ma soprattutto dimostrandosi più concreta nel prendere il ragazzo: valutato come una vera e propria priorità per i viola (per i nerazzurri invece si tratta di un colpo si importante, ma non quanto viene considerato dai toscani). A breve ci sarà una nuova carica orobica.