Aspettando Nicolò Zaniolo: alti, bassi, pretese e un ruolo (non da centravanti) che l’Atalanta deve trovargli

Zaniolo e il suo attuale percorso all’Atalanta: un lavoro graduale tra alti, bassi, ma soprattutto il ruolo all’interno del contesto nerazzurro

Il più atteso, il più citato, il giocatore con la lente d’ingrandimento addosso. Per Nicolò Zaniolo è tempo di un primo bilancio con l’Atalanta tra alti, bassi, aspettative e ciò che manca per riuscire a diventare protagonista.

Zaniolo all’Atalanta è l’ennesima scommessa del campione incompiuto da curare sotto la guida del dottor Gasperini: con la consapevolezza di arrivare in un contesto tanto importante quanto decisivo per la sua carriera, dove una concorrenza spietata e il duro lavoro avrebbero portato stimoli giusti e risultati.

In un contesto dove l’Atalanta vola, il ritmo di Zaniolo è abbastanza alterno: un giocatore capace di farsi trovare al posto giusto e al momento giusto, con il suo ritmo che si divide tra errori propri e una situazione tecnico/tattico quasi incoerente con le sue caratteristiche.

L’Atalanta si trova di fronte ad un trequartista di qualità: visione di gioco, capacità di saltare l’uomo e colpi offensivi che in Italia pochi hanno. Dall’altra è oggettivo dire che non è stata trovata ancora una sua collocazione. Gasperini lo ha utilizzato come punta (con Scamacca out momentaneamente), ma le sue caratteristiche dicono altro: avrà anche fisicità, ma non ci si trova di fronte ad un sosia di Zapata, considerando che le critiche stanno nel suo ruolo all’interno dello scacchiere.

Non a caso Zaniolo quando veniva spostato più indietro (e soprattutto largo) si sono gradualmente visti dei risultati: contro il Monza si crea da solo l’azione del vantaggio orobico, mostra una buona intesa con i compagni trovandosi molto più a suo agio rispetto a quando deve fare il numero 9 della situazione. Chiaro che Nicolò abbia delle doti individuali da finalizzatore, ma in primis è una pedina di qualità più portato alla costruzione.

Gasperini ha aspettative molto alte su di lui così come tutta l’Atalanta che è disposta ad aspettarlo, e dall’altra Zaniolo dovrà dare il 110% tra sudore ed impegno. Nuovo giocatore, solita ricetta per chi a Bergamo ha trovato la sua consacrazione: dove la conferma (riscatto compreso) arriverà sul campo a patto che venga messo nella miglior condizione possibile.