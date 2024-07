Zaniolo Atalanta, il giocatore e il procuratore SONO A BERGAMO per provare a CHIUDERE l’affare

Zaniolo è a Bergamo per provare a chiudere con l’Atalanta l’affare. FUMATA BIANCA che potrebbe diventare sempre più concreta

Zaniolo sembrerebbe pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo un forte testa a testa con la Fiorentina, i nerazzurri ad oggi sono molto più spinti a voler prendere il trequartista del Galatasaray con un prestito oneroso con diritto di riscatto (20 milioni).

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, Zaniolo è a Bergamo insieme all’agente Vigorelli per provare a chiudere l’affare. Fumata bianca mai stata così vicina, ora non resta che aspettare per vedere se il Galatasaray cederà alla proposta nerazzurra.