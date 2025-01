Fiorentina, Pedullà chiarisce sul mercato: «Zaniolo? Ecco cosa manca ancora. Fagioli si potrebbe chiudere quel giorno»

Fiorentina, il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il calciomercato della squadra viola

A Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LA SITUAZIONE – La Fiorentina prende Zaniolo con la società viola che sta parlando ora con il Galatasaray per rilevare il calciatore alle stesse condizioni in cui lo aveva preso l’Atalanta, bisogna solo capire se il prestito avrà l’obbligo di riscatto legato alle presenze oppure no. Esce Ikonè e arriva Zaniolo al suo posto. Su Fagioli non credo che oggi possa essere il giorno per l’accelerazione di questa trattativa, può essere il giorno di altri dialoghi tra le parti. Bondo piace ma è infortunato e la Fiorentina deve capire i tempi di recupero e per questo la Fiorentina ha virato su Fagioli, la Juventus lo valuta 20 milioni + bonus, ad oggi. Lui non sta giocando, è fuori dai radar, si può lavorare sulla formula, magari operazione stile Kean lavorando sull’obbligo di riscatto per abbattere la richiesta di 20 milioni della Juventus. La società bianconera vuole il pagamento garantito, è una situazione che va seguita