Zaniolo, il medico della Roma: «Tornerà più forte di prima»

Zaniolo, le parole del medico della Roma sulle condizioni del calciatore giallorosso e sui tempi di recupero per tornare in campo

Il medico sociale della Roma Causarano è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per fare il punto della situazione sulle condizioni di Zaniolo dopo la rottura del crociato.

«Nicolò tornerà più forte di prima. È importante iniziare il prima possibile, poi non possiamo dare una tempistica precisa per dire quando tornerà in campo. Ci sono dei passaggi da fare, ma gli step poi sono personali. Il ragazzo ha avuto una contusione con il Torino, una banalissima contusione e lo abbiamo tenuto a riposo. È solo un evento casuale, il ginocchio non aveva nessun problema. Lo abbiamo messo in campo in perfette condizioni. Il crociato ha ceduto, ma purtroppo è successo anche a un calciatore della Juventus. Sono infortuni frequenti, ma andiamo avanti con la sicurezza che tornerà più forte di prima».