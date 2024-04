Zaniolo Napoli, ecco la risposta definitiva del centrocampista ex Roma in ottica calciomercato. La situazione

L’Italia è al centro dei pensieri di Nicolò Zaniolo e per questo si sta già muovendo tramite il suo agente per tornare a giocare in Serie A, con una squadra italiana praticamente in pole position sull’ex giocatore della Roma.

Come riportato da Calciomercato.com, in pole position ci sarebbe il Napoli, mentre le piste che invece portano a Milan e Juventus, ad oggi sono molto più fredde.