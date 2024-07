Koopmeiners-Juve, Zazzaroni: «60 milioni è una cifra lontana dalla realtà per DUE RAGIONI. Ma il problema di Giuntoli è un altro: CHIESA e gli ALTRI che non vogliono andarsene»

L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle mosse di calciomercato della Juventus

Con un editoriale dedicato alla Juventus, Ivan Zazzaroni interviene sul Corriere dello Sport dopo le parole di Luca Percassi:

«il dirigente dell’Atalanta non ha tolto Koopmeiners dal mercato, ha semplicemente chiarito che la cessione dell’olandese non era prevista e non è in programma. Programma che immagino sarebbe verosimilmente aggirabile se la Juve o un altro club si presentasse con 60 milioni in mano. Una cifra – specifico – lontana dalla realtà per due ragioni: la prima, c’è un accordo di Koop secondo il quale, dopo tre anni, il club si impegna a “facilitarne l’uscita”; la seconda e più importante, l’assenza di richieste ufficiali. Ma il punto non è l’ipotetica rinuncia della Juve a Koop, o il rispetto che comunque si deve all’Atalanta, bensì la presenza in organico di Chiesa, Rugani, Szczesny e degli altri giocatori che pare non figurino nei piani di Thiago Motta. Perché dico questo? Perché i calciatori che ho elencato non hanno fretta di andar via, avendo il coltello dalla parte del manico e, per inciso, risultando meno appetibili oggi rispetto alla fine di agosto».