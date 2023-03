Zazzaroni: «L’Italia di ieri nel primo tempo disarmante e distratta»

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato attraverso il proprio editoriale per il Corriere dello Sport della partita persa dall’Italia ieri

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato dell’Italia attraverso il proprio editoriale per il Corriere dello Sport.

PAROLE – «Abbiamo visto due Italie: disarmante e distratta quella del primo tempo, vivace e più credibile quella del secondo. Come se, dopo l’intervallo, la Nazionale esclusa dal Mondiale fosse stata sostituita da una squadra non troppo rinnovata ma che vuole comunque arrivare fino in fondo nell’Europeo. Non parto da Retegui ‘la Toppa’: per pudore e rispetto di un giovane argentino precipitato da Marte che ha comunque segnato un bel gol, un diagonale secco alla Batistuta o alla Immobile».