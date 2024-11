Ze Maria, l’ex nerazzurro inizia una nuova avventura in Serie D: ecco cosa farà il brasiliano

Ze Maria, l’ex giocatore nerazzurro inizia una nuova avventura in Serie D: ecco cosa farà il brasiliano e il suo nuovo ruolo

L’ex calciatore dell’Inter Ze Maria è il nuovo allenatore dell’Olbia, squadra che milita in Serie D. L’ex difensore nerazzurro sarà il tecnico dei sardi, dopo l’esonero di Amelia, ex portiere del Milan e campione del Mondo nel 2006.

Il brasiliano in Italia si è gia seduto in passato sulle panchine del Catanzaro e le giovanili del Parma. In casa Olbia la situazione non è facile, e Ze Maria è chiamato a portare ordine e serenità. La risoluzione dei problemi non sarà immediata, ma la sua esperienza può sicuramente aiutare in condizioni così poco stabili. I tifosi nerazzurri tifano per lui e lo seguiranno con grande affetto nonostante il tempo trascorso.