Zenga: «L’Atalanta senza Coppe riesce a fare meglio»

L’allenatore ha parlato a Sky Sport del percorso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel campionato di Serie A

Walter Zenga, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Sassuolo. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

ATALANTA – «Ha cambiato tanto, ha inserito giovani frizzantini e c’era bisogno di tempo. Il fatto che non giochino le Coppe Europee è diventato un plus. Stanno lavorando molto in settimana».