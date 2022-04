Zenga Nigeria: contatto per diventare nuovo CT

Walter Zenga è tra i candidati per diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nigeria, reduce dal fallimento nelle qualificazioni mondiali

Potrebbe tornare nuovamente in panchina l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga, tra i possibili candidati per il ruolo di Commissario Tecnico della Nigeria.

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, l’ex bandiera dell’Inter non è l’unico a concorrere per un posto per la selezione africana. Il suo profilo è stato vagliato insieme a quelli di Philippe Cocu e Laurent Blanc. L’allenatore ha commentato l’ipotesi con un commento secco: «Sarebbe una bella cosa»