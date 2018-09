Zenga a Pressing: «Io all’Inter? Forse nel 2021 alla PlayStation»

Le parole di Walter Zenga sul momento dell’Inter e sull’episodio dello sputo di Douglas Costa a Di Francesco rilasciate a Pressing

Ieri sera Walter Zenga è stato l’ospite speciale della trasmissione Pressing su Canale 5. L’ex portiere dell’Inter, reduce dall’esperienza da tecnico del Crotone la scorsa stagione, ha toccato tanti temi nel corso dell’intervista, parlando anche dell’attuale momento negativo dell’Inter e dello sputo di Douglas Costa in Juve-Sassuolo. Queste le parole di Zenga: «Io all’Inter in futuro? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico, forse avverrà nella Playstation 2021. Spalletti ha detto una cosa giusta in conferenza, ha detto che l’Inter non è stata cattiva e non ha avuto le idee per vincere: non basta essere bravi e fare il compitino, ci vuole più grinta e coraggio. Tra Icardi e Higuain prenderei Icardi. La Roma ha ceduto tre pezzi da 90, il Napoli ha cambiato modo di giocare e adesso va di più in verticale».

Zenga commenta poi il gesto di Douglas Costa che ha sputato all’avversario Di Francesco: «Al di là delle giornate di squalifica in questo caso è la società che deve essere forte. Mi aspetto il pugno duro della Juventus perché se no perderebbe forza nello spogliatoio. Non capisco le scuse del bianconero sui social network, mi sarebbe piaciuto sentirglielo dire davanti alle telecamere. Troppo facile andare sopra le righe e poi scusarsi sui social, ma così non si pulisce la coscienza. Doveva dirlo davanti alle telecamere che aveva fatto una stupidata».