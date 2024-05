Zhang Inter, la GRANDE NOVITÀ sulla battaglia legale: cosa sta succedendo

Zhang Inter, la GRANDE NOVITÀ sulla battaglia legale. Il retroscena della giornata di oggi: cosa sta succedendo

Nella giornata di ieri l’Inter è passata in mano a Oaktree. Steven Zhang, infatti, non è riuscito a restituire i 380 milioni di euro prestati entro la la data stabilita (20 maggio, ndR) dal fondo americano. Come riportato dal Corriere della Sera, però, l’ormai ex presidente nerazzurro non inizierà alcuna battaglia legale.

L’ESTRATTO SU ZHANG – «Zhang si è sentito con la dirigenza nerazzurra più volte anche ieri e non dovrebbe dare seguito a battaglie legali con il fondo californiano, come invece i toni del comunicato di sabato avevano fatto ipotizzare, con le accuse a Oaktree di aver ostacolato il rifinanziamento del debito. Anche per questo il comunicato stampa diffuso dal fondo è la vera risposta a Steven, che nell’immediato non era arrivata»