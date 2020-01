Zidane scarica Mariano Diaz: «Qui non ha minutaggio, è un problema» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Getafe. Le sue parole

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Getafe. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid sul mercato e gli esuberi di cui le merengues dovranno liberarsi.

«Mariano Diaz e Brahim Diaz? Se partiranno, non arriverà nessuno per sostituirli. Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui e si allenano, poi da oggi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo»