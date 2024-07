Zielinski Inter, dove e come giocherà? Le risposte di Beccalossi, Zanetti e Bergomi su come verrà impegnato l’ex Napoli

Dove e come verrà impiegato Piotr Zielinski nell’Inter? Ecco l’analisi di tre ex giocatori nerazzurri su La Gazzetta dello Sport.

EVARISTO BECCALOSSI – «Credo che, rispetto a Calhanoglu che per sbocciare da regista ha dovuto “approfittare” dell’assenza forzata di Brozovic per un infortunio, il polacco avrà modo di imporsi nell’undici titolare. Posto che ormai non si ragiona più soltanto su una formazione ideale. Penso che non soffrirà l’adattamento nel 3-5-2, è bravo e sa rendere bene ovunque. Il calcio non è più come ai miei tempi, che si giocava in una specifica mattonella con poco margine di movimento».

CRISTIANO ZANETTI – «L’arrivo di Zielinski aumenta il livello generale del reparto di mezzo e permette all’Inter di avere il centrocampo più forte d’Italia nonché, secondo me, anche uno dei migliori tre d’Europa. Di fatto, Simone Inzaghi può contare su almeno cinque titolari in quella zona di campo, tutti di altissima qualità».

BEPPE BERGOMI – «Farà la mezzala anche in nerazzurro. Adesso è difficile discutere se possa essere o meno un titolare, l’armeno Mkhitaryan è molto serio e preparato, è a Miano già da due stagioni, non immagino un calo improvviso di rendimento o di tenuta da parte sua».