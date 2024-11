Zielinski risponde alle critiche dopo la foto con CR7: «Cosa dovevo fare, nascondermi?» - VIDEO - Calcio News 24

Piotr Zielinski risponde alle critiche dei tifosi polacchi per la foto scattata con CR7 dopo la netta sconfitta della Polonia con il Portogallo – VIDEO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno in Nations League con la sua Polonia contro la Scozia, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski risponde anche al polverone mediatico sollevatosi dopo la sua foto con Cristiano Ronaldo dopo la pesante sconfitta per 5 a 1 contro il Portogallo.

😂 Zalewski and Zielinski getting in line to grab a picture with Ronaldo



pic.twitter.com/qFiDU5FJPL — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 15, 2024

IN VISTA DEL MATCH CON LA SCOZIA – «Sappiamo che il risultato (di venerdì, ndr) è stato negativo, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del tipo di partita abbiamo davanti a noi. Siamo tutti uniti e pronti a dimostrare le nostre qualità, a vincere questa partita per restare in questa Lega. Dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita e finire il girone al terzo posto, e poi lottare per restarci».

LA POLEMICA DOPO LA FOTO CON RONALDO POST PORTOGALLO POLONIA – «Nessuno ha avuto problemi con questa cosa, né io, né Zalewski né Ronaldo. Non mi interessa quello che dicono i media. Cristiano è uno dei migliori calciatori al mondo, volevo fare una foto con lui, quindi l’ho fatta. Avrei dovuto nascondermi in un angolino?»