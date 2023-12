Zirkzee: «Al Bologna mi sento a casa, sulla Champions…»

Le parole di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, sulla sua straordinaria stagione con i rossoblù. I dettagli

Joshua Zirkzee ha parlato ai canali ufficiali del Bologna degli obiettivi dei rossoblù.

PAROLE – «Quest’estate sono tornato con la mente libera, sto benissimo qui. L’anno scorso mi è servito da ambientamento. A Bologna mi sento come a casa mia. So cosa chiede Thiago Motta a me e a tutto il gruppo, io penso solo a vincere con questa maglia. La classifica non la guardiamo, anche se dà grande soddisfazione essere quarti e ci impegniamo per ottenere questi risultati. Sappiamo però che occorre mantenere i piedi per terra e lavorare ogni giorno. La squadra è forte, ma le cose non avvengono mai per caso. Noi dobbiamo cercare di proporre il miglior gioco possibile, andando a giocarcela contro chiunque. La squadra è giovane, Lollo è il più ‘anziano’, ma sembra comunque un ragazzo di 22 anni. Tra di noi si scherza tanto, ma sappiamo anche essere seri. Siamo un grande gruppo, fatto di tante personalità diverse che insieme combaciano bene».