Zirkzee ritorna a Bologna? Sogno nel cassetto per i rossoblu, ma c’è un vincolo

Zirkzee Bologna, si pensa il ritorno del centravanti del Manchester United in Emilia? Ecco la posizione della società rossoblu

Sono sempre più intense le voci che vedono il centravanti del Manchester United Joshua Zirkzee in Italia. Oltre alle tanto citate Juve e Milan, è spuntata fuori anche una voce che riguarda la sua ex squadra, il Bologna, e di un possibile ritorno in Emilia Romagna in prestito.

ZIRKZEE BOLOGNA, POSSIBILE IL RITORNO DELL’ATTACCANTE?

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, si tratta di una trattativa che, seppur sia un sogno nel cassetto per Sartori, è in salita: soprattutto per i 5 milioni l’anno che il Bologna non può pareggiare nonostante si sogni il ritorno.