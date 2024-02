Zirkzee deciso sul futuro: «È il mio sogno, mai pensato ad altro»

La stella olandese del Bologna ha parlato nel corso di un’intervista di un’importante scelta in ottica futura

Josuha Zirkzee è ormai sulla bocca di tutti. La straordinaria stagione del Bologna e dello stesso attaccante hanno inevitabilmente accresciuto lo status europeo del giocatore che ora sogna la Nazionale. Ecco le sue parole concesse al quotidiano olandese ‘AD’.

NAZIONALE – «La Nigeria non è un paese che si sceglie semplicemente perché non si può giocare per la propria patria . E poi lì la concorrenza per gli attaccanti è forse pari a quella della squadra olandese. La Nigeria ha Boniface del Leverkusen, Osimhen del Napoli e molti altri attaccanti forti. La verità è che non ho mai pensato: ‘Se l’Olanda non chiama, allora scelgo la Nigeria’. Il mio sogno è sempre stato la nazionale olandese e gli Europei non sono necessariamente un bivio. Se non sarà convocato, guarderò oltre»

BAYERN MONACO – «Adesso quando gioco voglio avere la palla, voglio creare qualcosa. Se le cose non vanno bene, voglio risolverle rapidamente. Durante la mia permanenza al Bayern non ero questo giocatore, ero anche in soggezione. Forse avrei dovuto credere di più in me stesso. Al Bayern avevo una mentalità diversa rispetto al Bologna. Non so come spiegarlo, ero molto giovane»

PARMA – «Lì ho scoperto che avrei dovuto imparare ad affrontare le situazioni in modo diverso. Il Parma è stato impegnativo anche mentalmente. Pensavo che avrei giocato tanto lì, ma ho avuto un altro anno difficile a causa degli infortuni. A quel punto sono andato all’Anderlecht con Vincent Kompany, un allenatore che mi ha spiegato tanto. Quell’anno con lui è stato molto importante per la mia crescita. Ora Al Bologna le cose stanno davvero andando per il verso giusto»