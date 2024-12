Zirkzee Juventus, club al lavoro per il mercato di gennaio: un dettaglio può favorire il colpo! Le ultimissime

Zirkzee Juventus, i due club sono al lavoro per il mercato di gennaio: un dettaglio può favorire il colpo in attacco! Le ultime novità

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero grandi novità sul calciomercato Juve, che sarebbe, a dispetto delle ultime voci, a caccia di rinforzi nel reparto avanzato. I bianconeri non hanno dubbi e vogliono rinforzarsi soprattutto vista la situazione legata a Dusan Vlahovic, fermo ai box e che salterà anche Lecce, e quella di Arek Milik, che dopo il grave infortunio non gioca addirittura dalla scorsa stagione.

Il nome preferito è quello dell’ex attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. Il giovane attaccante olandese, che ha un ottimo feeling con il neo tecnico bianconero Thiago Motta, al Manchester United sta trovando pochissimo spazio. Con l’insediamento del neo tecnico Ruben Amorim la situazione non sembra poter migliorare e questo potrebbe favorire un trasferimento in prestito dell’ex Bologna. Juve in attesa…