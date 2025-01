Zirkzee United, a gennaio i titoli di coda? De Gea e McTominay insegnano: lontano dall’Old Trafford si rinasce

Joshua Zirkzee pronto all’addio al Manchester United? L’olandese può seguire l’esempio di McTominay e De Gea e ripartire dall’Italia

Joshua Zirkzee è sempre più lontano dal Manchester United. L’attaccante olandese potrebbe mettere la parola fine alla sua esperienza inglese già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, il suo è uno dei nomi caldi in casa Juve per l’attacco, ma non l’unico: Kolo Muani è qualcosa di più di un piano B. Che sia l’uno o l’altro, i bianconeri se la dovranno vedere con la concorrenza del Milan.

Intanto la Gazzetta dello Sport porta avanti un suggestivo paragone con De Gea e McTominay, prossimi avversari nel fine settimana al Franchi: entrambi dopo aver lasciato i Red Devils – il portiere addirittura dopo un anno fermo e senza squadra – sono rinati in Italia: a Manchester in tanti li rimpiangono e Zirkzee spera di seguire presto le loro tracce. Anche una leggenda del club come Gary Neville, qualche giorno fa, si è espresso in questo modo sull’olandese ex Bologna e sullo United: «In realtà mi dispiace per lui, davvero. Ho già detto che questo club è un cimitero di giocatori con una buona reputazione. Ed è ancora così».