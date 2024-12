Manchester United, Neville difende Zirkzee: «Mi spiace per lui, lo United oggi è un cimitero di giocatori con buona reputazione»

Le parole di Gary Neville, leggenda del Manchester United, Joshua Zirkzee dopo la sconfitta dei Red Devils con il Wolverhampton

Gary Neville, dopo la sconfitta del Manchester United contro il Wolverhampton, ha commentato la sostituzione alla mezzora di gioco di Joshua Zirkzee, ennesima bocciatura per l’attaccante olandese che in Italia piace a Juve e Milan. Di seguito le sue parole.

«In realtà mi dispiace per lui, davvero. So che guadagna un sacco di soldi, ma dietro c’è un essere umano e subire questo trattamento dai propri tifosi è brutale. Non si vede spesso a Old Trafford una cosa simile e io sono qui da 43 anni. già detto che questo club è un cimitero di giocatori con una buona reputazione. Ed è ancora così. Quando quest’estate sono arrivati Yoro, De Ligt, Ugarte e Zirkzee, nessuno pensava che lo United non avesse ingaggiato giocatori decenti. Il problema è che il Manchester United sembra una squadra peggiore».