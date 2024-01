Milan Zirkzee, il prezzo sale ma i rossoneri hanno un piano preciso

Milan Zirkzee, i rossoneri non mollano la presa nonostante il prezzo stai aumentando partita dopo partita

Zirkzee ha fatto vedere tutto il suo valore nella gara contro il Milan di San Siro. Non soltanto per il gol ma soprattutto per le abilità palla al piede e nello smarcamento utile per agevolare l’inserimento dei compagni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo valore di mercato sarebbe già attorno ai 60 milioni ma i rossoneri hanno un piano preciso. Possono giocarsi due carte importanti: la prima è Saelemaekers, ora al Bologna, l’altra è la possibile cessione di De Ketelaere all’Atalanta. Soldi freschi che possono essere reinvestiti per il centravanti.