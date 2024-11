Zirkzee Napoli, spunta fuori uno scambio con il Manchester United. La mossa sbaraglia la concorrenza

Zirkzee Napoli, spunta un possibile scambio tra Napoli e Manchester United. L’indiscrezione e gli aggiornamenti di calciomercato

Come riferito da Il Mattino, il Manchester United starebbe pensando a Victor Osimhen e sembra intenzionato a fare sul serio già a partire da gennaio. Spunta così l’idea di scambio con il Napoli: il club inglese potrebbe mettere sul piatto cash ed il cartellino di Joshua Zirkzee.

Tuttavia, il Napoli chiede solo cash per il bomber nigeriano ed al momento non vuole scambi: considerando anche l’interesse della Juve per l’ex Bologna.