Zirkzee, pronto il ritorno in Serie A. Un tecnico spinge per l’acquisto dell’attaccante dello United

Zirkzee, Tuttosport non ha dubbi e fa il punto sul possibile affare per l’olandese: il ritorno in Serie A potrebbe dimostrarsi assai fattibile

Non solo la difesa, perchè il calciomercato Juventus non molla la pista che porterebbe a Joshua Zirkzee. Il Manchester United, al momento, non apre al prestito ma preferirebbe cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo. Cosa che da Torino, al momento, non sono disposti a fare.

Però si aspetta, essendo l’ex Bologna il preferito di Thiago Motta. Come ricorda Tuttosport, il tecnico farebbe carte false per averlo come vice-Vlahovic o partner del serbo. Con un’apertura al prestito, poi, si andrebbe a trattare l’acquisto a titolo definitivo in estate. Ma ad oggi siamo sempre e solo nel campo delle ipotesi.