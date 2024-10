Conference League, Gianfranco ZOLA: «Fiorentina e Chelsea hanno prospettive importanti. PALLADINO è bravo, MARESCA fa giocare bene la squadra. Casadei? Penso QUESTO...»

Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore, sulle sfide di Conference League di questa sera con Fiorentina e Chelsea. I dettagli

Gianfranco Zola, ex calciatore e tecnico di esperienza internazionale con un passato nel Chelsea, su La Gazzetta dello Sport legge la nuova avventura della Fiorentina in Conference League, che riparte stasera con grandi ambizioni dopo avere sfiorato il trofeo in due finali. E offre anche un parere sul club inglese, il favorito numero uno per il successo.

LA FIORENTINA – «È una società molto ben strutturata con l’eccellenza del “Viola Park” che in passato ho avuto il piacere di visitare. Lavora bene e le auguro che sia l’anno giusto per vincerla questa Coppa, dopo due finali consecutive».

MARESCA AL CHELSEA – «Fa giocare bene la squadra, al di là dei risultati. Si esprime bene e ha un’identità di gioco. Fra le individualità Cole Palmer sta mettendo tutti in riga però ci sono tanti altri giovani che stanno facendo bene. Cesare Casadei? Non ha avuto ancora molte opportunità, però ha grandi mezzi e troverà spazio. Ho grande stima di lui».

PALLADINO – «È bravo, ha fatto bene al Monza ed è di buon auspicio».