Zola PROMUOVE l’Italia: «Grande PERSONALITA’ contro la Francia, ma ora serve QUESTO»

Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore, sulle recenti vittorie dell’Italia. Tutti i dettagli

Gianfranco Zola ha parlato al Corriere dello Sport delle ultime due vittorie dell’Italia contro Francia e Israele.

VITTORIE ITALIA – «Sì, lo devo ammettere. La Nazionale è stata grande per personalità, per la capacità dei nuovi innesti di inserirsi, per la reazione che ha avuto dopo il gol lampo di Barcola. Ma, attenzione. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso».

COSA SERVE ORA – «Né dai dirigenti federali e dai giocatori, ma dal calcio italiano nel suo complesso. Dobbiamo essere capaci di far crescere giovani talenti, dare più qualità al nostro movimento. Altrimenti, la vittoria sulla Francia resterà senza seguito».