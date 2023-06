Zola: «Ranieri al Cagliari è un esempio per molti. L'ultimo minuto...»

Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha parlato al TGR Sardegna della promozione in Serie A del club rossoblù

PAROLE – «Finale playoff? Ero lì dal primo minuto fino all’ultimo e mi sono goduto quell’ultimo minuto che è stato fantastico, eccezionale. Ranieri non stava più nella pelle, era al settimo cielo. Comunque è impressionante vedere una persona della sua età e della sua esperienza che ancora, con tutto quello che ha conseguito nella sua carriera, gioisce in maniera evidente come ha fatto a Bari, è un esempio per molti».