Zola: «Top player della Premier difficilmente verranno in Serie A»

Altri grandi colpi provenienti dalla Premier League per le squadre di Serie A dopo Eriksen e Lukaku? La risposta di Zola

Gianfranco Zola, collegato con gli studi di Sky Sport, ha confessato che secondo il suo parere difficilmente le star della Premier League potranno raggiungere la Serie A.

«Adesso il livello della Premier è molto alto in tutti i sensi, non solo come gioco ma anche come contratti. Non credo che i giocatori di primo livello in Inghilterra in questo momento possano passare da un top club inglese ad uno italiano».