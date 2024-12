Zona Cesarini? No, chiamatela Zona Gasperini. Non solo Brescianini: senza i finali di gara l’Atalanta non sarebbe prima in classifica

Zona Cesarini? No, chiamatela Zona Gasperini. Senza i finali di gara l’Atalanta avrebbe un’altra posizione in classifica

Perché l’Atalanta guida il campionato? La risposta è naturalmente problematica e occorre una premessa: l’Inter ha una classifica con l’asterisco, deve recuperare la gara di Firenze sospesa per il malore di Bove e ha la possibilità di scavalcare i bergamaschi. C’è poi anche il Napoli, che oggi ospita al Maradona il Venezia e può effettuare l’aggancio. Si potrebbero poi inserire tanti argomenti, a partire dal fatto che ieri a Roma la squadra ha mostrato grane spirito di reazione.

Il primo tempo è stato oggettivamente brutto, le gambe non giravano, ma nella ripresa i cambi hanno dato la scossa. Poi si potrebbe anche dire che il fattore Lookman non ce l’ha nessuno: con la Lazio ha infilato il suo quinto assist in stagione ed è stato premiato come il migliore in campo per come ha fatto da trascinatore. C’è poi un dato statistico che impressiona. Con quello guadagnato grazie al gol di Brescianini, sono già 6 i punti conquistati dall’Atalanta nei minuti finali della gara. Se si togliesse questa capacità nei finali, la banda Gasp sarebbe un bel po’ indietro e si farebbero oggi altri discorsi. Prima dell’Olimpico c’erano state le reti di Samardzic a Bologna (1-1), il 2-1 di Lookman sul Milan e quello di De Ketelaere 7 giorni fa con l’Empoli (3-2). Più che Zona Cesarini, chiamatela Zona Gasperini.