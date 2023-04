Zoro: «Cori razzisti? Lo stadio andrebbe chiuso per un mese»

Marc Zoro, ex difensore del Messina, ha parlato dei cori razzisti e di quanto successo all’Allianz a La Gazzetta dello Sport

«Io a Messina esplosi, non ci ho visto più quando ho iniziato a sentire di tutto. Poi ognuno reagisce a modo suo. Io ho fermato la gara e lo rifarei anche oggi. Bandire? Non credo sia giusto anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Bisogna essere duri con le pene, magari le si lascia fuori per qualche anno e si chiude lo stadio per un mese. Io dico che l’Italia non è un paese razzista, ce ne sono pochi e vanno combattuti con ogni mezzo».