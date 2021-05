Il 17 maggio 1989 il Napoli di Diego Armando Maradona conquista la sua prima ed unica Coppa Uefa contro i tedeschi dello Stoccarda -VIDEO

La finale di Coppa Uefa 1988-1989 fu disputata in partita d’andata e ritorno tra il Napoli di Diego Armando Maradona e lo Stoccarda del “napoletano“ Maurizio Gaudino. Entrambe le squadre alla prima finale europea: il 3 maggio 1989 si gioca a Napoli il match di andata che i partenopei si aggiudicano in rimonta, per 2-1, con un gol del pibe de oro su rigore ed una reta di Careca sul finale.

Accadde oggi, 17 maggio 1989, il match di ritorno a Stoccarda di quella finale di Coppa Uefa che i tifosi azzurri porteranno per sempre nel cuore. I roten erano chiamati all’impresa: ma dopo appena venti minuti ci pensa Alemão a portare in vantaggio gli ospiti. I tedeschi trovano anche la rete del pareggio, tuttavia Ciro Ferrara porta di nuovo in vantaggio il Napoli dell’allenatore Ottavio Bianchi: un gol che chiude virtualmente i conti. Nella ripresa, i partenopei trovano anche il terzo gol con Careca, prima della rivalsa dei tedeschi che accorciano le distanze prima con un autogol di De Napoli e poi con il gol del pareggio con Schmaler prima del triplice fischio. Il Napoli di Maradona conquista così la sua prima ed unica Coppa Uefa.