Il 18 maggio 1994 il Milan di Capello travolge in finale per 4-0 un supponente Barcellona e alza al cielo la sua quinta Champions League

Poker e pokerissimo, rigorosamente a tinte rossonere. Perché quattro sono le reti che, il 18 maggio 1994, il Milan di Capello rifila al Barcellona in finale di Champions League. E cinque sono le “coppe dalle grandi orecchie” messe in bacheca dal club grazie a quel trionfo per nulla annunciato.

Perché al Milan proprio per l’ultimo atto della rassegna continentale vengono meno Baresi e Costacurta, perché i blaugrana alla vigilia del match di Atene si professano decisamente sicuri dei loro mezzi. E invece. Invece la partita si rivela a senso unico, con il successo dei rossoneri per 4-0 in virtù della doppietta di Massaro, di un gol di Desailly e di una prodezza di Savicevic.