Il 22 agosto 1989 nasce Giacomo Bonaventura, il “Jack” del centrocampo cresciuto nel sempre prosperoso vivaio dell’Atalanta

Nato a San Severino Marche il 22 agosto 1989 e poi, calcisticamente, nella Virtus Castelvecchio, Giacomo Bonaventura rappresenta uno dei centrocampisti italiani più talentuosi della sua generazione. Dopo aver militato anche nella San Francesco ’93, nella Settempeda e nel Tolentino, viene notato da Antonio Bongiorni che lo porta all’Atalanta.

In nerazzurro debutta in Serie A il 4 maggio 2008, nel corso della partita Atalanta-Livorno, per poi arrivare a sommare 135 presenze e 24 reti in maglia orobica. Nell’estate del 2014 si trasferisce al Milan per 7 milioni di euro, dove solleva al cielo il suo unico trofeo: la Supercoppa Italiana 2016. Al termine della stagione 2019/2020 lascia il club rossonero dopo 184 presenze e 35 gol per trovare nuova vita con la maglia della Fiorentina. Vanta anche 14 presenze in Nazionale.