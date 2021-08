Il 23 agosto 1910 nasce Giuseppe Meazza, istituzione dell’Inter e per due volte campione del mondo con l’Italia

Il 23 agosto 1910, a Milano, nasce Giuseppe Meazza, bandiera dell’Inter ma soprattutto due volte campione del mondo con la Nazionale. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Meazza esordisce da professionista ad appena 17 anni e, due stagioni più tardi, guida l’allora Ambrosiana alla conquista dello scudetto. In nerazzurro vincerà un altro campionato e una Coppa Italia, quindi indosserà le casacche di Milan, Juventus Cisitalia, Varese e Atalanta, prima di un ultimo campionato all’Inter.

Ma è probabilmente in azzurro che Meazza scrive le pagine più belle della sua carriera. Con la Nazionale, infatti, vince la Coppa Rimet in casa nel 1934 e l’edizione successiva nel 1938. Diventando, con 33 gol in 53 presenze, il più prolifico marcatore azzurro dopo Gigi Riva. Al punto da essere inserito, nel 2011, nella Hall of Fame del calcio italiano.