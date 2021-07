Il 7 luglio 1974 la Germania Ovest trionfa per 2-1 nella finale dei Mondiali contro la grande Olanda di Cruijff

Il Mondiale 1974 sembra non poter sfuggire dalle mani della grande Olanda di Cruijff. Quella del calcio totale, che si presenta in stato di grazia all’appuntamento in Germania. E infatti arriva fino alla finalissima del 7 luglio 1974, contro i padroni di casa della Germania Ovest.

Una gara che sembra confermare i sentori della vigilia, con i “tulipani” avanti su rigore con Neeskens al 2′ senza che gli avversari abbiano ancora toccato il pallone. Breitner dal dischetto ed il solito Muller, già nella prima frazione di gioco, ribaltano però la partita. E si laureano campioni del mondo davanti al pubblico di Monaco di Baviera.