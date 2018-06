Inter, effetto Champions League sugli abbonamenti: +30%

Campagna abbonamenti Inter, la fase 1 relativa ai rinnovi va a gonfie vele: comparato con lo stesso periodo nel 2017, la crescita è del 30 per cento. Già staccati 10mila abbonamenti

E’ tornato l’entusiasmo dei tempi migliori in casa Inter, certificato dal posto in Champions League 2018/2019. Già nella prima stagione di Luciano Spalletti il pubblico del Giuseppe Meazza in San Siro ha fatto registrare una media record, ben 57mila spettatori nell’ultimo anno. Non solo, visto che la squadra di Spalletti è stata anche la numero uno da un punto di vista quantitativo, portando oltre un milione di persone allo stadio nei 19 appuntamenti stagionali interni. L’effetto Champions League, però, si sta già facendo sentire tra il popolo nerazzurro che non ha perso tempo nel rinnovare il proprio abbonamento.

Qui abbiamo ricordato le principali modalità che ha scelto l’Inter per la campagna abbonamenti 2018/2019. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prendendo in considerazione lo stesso periodo rispetto al 2017, gli abbonamenti già staccati per la stagione 2018/2019 sono in crescita del 30%, tanto che si è già superata la doppia cifra con diecimila abbonamenti. Il dato è parziale visto che è riferito alla fase 1 della campagna abbonamenti che terminerà il 12 giugno e consente il rinnovo dell’abbonamento usufruendo di uno sconto fino al 70%. Tuttavia è innegabile che l’entusiasmo per la qualificazione in Champions League, unito ai primi tre colpi di mercato come De Vrij, Asamoah e Martinez, permettono ai tifosi nerazzurri di sognare in grande per la prossima stagione.