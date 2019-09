Abidal in tribuna per Lecce-Napoli: svelato il motivo

Ha fatto scalpore la presenza in tribuna di Eric Abidal al “Via del Mare” in occasione di Lecce-Napoli. Ecco il motivo

Il Lecce ha ospitato il Napoli quest’oggi nella seconda partita casalinga della stagione. Ma gli azzurri di Ancelotti non erano i soli ospiti al “Via del Mare”. In tribuna, infatti, c’era anche Eric Abidal attuale dirigente del Barcellona.

Il motivo? Come riporta Gianluca Di Marzio, in ballo c’è una futura collaborazione tra Lecce e Barcellona. L’intenzione del club giallorosso, infatti, è quella di creare con i blaugrana un rapporto solido e duraturo. Un rapporto che, magari, in futuro potrebbe aprire le porte del campionato italiano ai giovani talenti della cantera catalana.