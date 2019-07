Dai contatti con il Barcellona alla firma con la Juve: il dt Abidal lancia una frecciatina a Rabiot dopo il suo matrimonio coi bianconeri

Sembrava a un passo dal Barcellona, ma alla fine Rabiot ha scelto la Juve. Abidal, direttore tecnico blaugrana, stuzzica il giocatore in un’intervista a Le Parisien.

Ecco le sue parole: «​Era nella nostra lista, però poi ha firmato con la Juventus. Non ne conosco la ragione esatta, può essere per una questione sportiva oppure economica. Non saprei dire».