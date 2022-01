ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Abraham nella storia della Serie A: è il primo inglese che… Doppietta della punta con l’Empoli

Nell’era dei tre punti a vittoria Tammy Abraham è il giocatore inglese che ha realizzato più reti in una singola stagione in Serie A.

Dieci reti stagionali per l’ex Chelsea (10 in campionato e una in Coppa Italia) per la punta giallorossa che dopo un periodo di ambientamento si sta caricando la squadra sulle spalle.