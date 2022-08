Acerbi Inter, Zhang blocca tutto: l’affare è a forte rischio

Acerbi Inter potrebbe restare soltanto un’idea di mercato. Zhang per il momento ha bloccato l’affare per il difensore

Come riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Inter e Acerbi è a forte rischio, dato il rifiuto di Zhang all’operazione. Ecco cosa ha rivelato l’esperto:

LA SITUAZIONE– «Ciò che sta frenando la chiusura dell’operazione è il punto di vista del presidente Steven Zhang, non convinto né dal giocatore né di effettuare un’ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore (che comporterebbe un aumento del monte ingaggi). In queste ore si capirà se la visione del presidente dell’Inter è definitiva o se la dirigenza e l’allenatore riusciranno a convincerlo a dare il via libera finale, ma al momento i margini per un suo cambio idea non sembrano molti».