Zuliani punge Acerbi: «Ingiusto. Conte si prese 6 mesi di squalifica»

Il giornalista Zuliani ha voluto parlare del caso Acerbi e dei fatti che hanno contraddistinto Inter Napoli. Ecco le dichiarazioni

Zuliani, giornalista e tifoso della Juve, in un video pubblicato sul suo canale You Tube ha espresso il suo parere sulla sentenza di assoluzione ricevuta da Acerbi durante Inter Napoli.

ZULIANI – «In questi giorni e soprattutto in queste ultime ore mi sono venute in mente tante cose. Mi è rivenuta in mente quella famosa estate in cui Antonio Conte si prendeva sei mesi di squalifica, ma non perché era allenatore della Juventus, però, in quel momento era alla Juve, e quindi la scontava da allenatore della Juventus perché prima, quando era allenatore del Siena, per il famoso caso scommesse “non poteva non sapere”. La giustizia sportiva lo condannó perché non aveva fatto niente, era innocente, ma non poteva non sapere se qualche suo giocatore si era accordato con qualcun altro, si beccò questi sei mesi di squalifica. Poi mi sono venuti in mente tanti casi, il giocatore Santini del Padova che si è preso dieci giornate per insulti razzisti perché è bastata, non la prova, perché non c’era il filamato neanche li, ma è bastato il fidarsi dell’accusatore. Siamo arrivati ad Acerbi che non sarà una questione di maglia, però casualmente, funziona un po’ sempre così, perché l’onere della prova della giustizia sportiva viene completamente ribaltata. Quindi non è lui che deve dimostrare di essere innocente, ma è chi accusa a dimostrare in qualche maniera. Ma non essendoci la prova, dice il giudice sportivo, viene assolto. Premetto che non deve essere una battaglia di colore della maglia ma deve essere una battaglia del colore della pelle e quindi ancora una volta per pulirci la coscienza tra patch, tweet ufficiali, iniziative benefiche e campagne FIFA e UEFA, in realtà nel merito pare non si voglia entrare e non si voglia andare. Altrimenti il giudice sportivo di turno si sarebbe non solo fidato della buona fede di Juan Jesus, ma sarebbe andato nel merito e avrebbe non dico stangato il povero Acerbi, ma magari avrebbe dato solo un paio di giornate di squalifica, sarebbe stato un indizio».