Adani esalta Bremer: «Ha giocato il Derby come fosse Koulibaly». Le dichiarazioni dell’ex difensore alla BOBO TV

Lele Adani, alla Bobo TV, ha parlato analizzando Juve-Torino.

DICHIARAZIONI – «Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però ci sono stati due o tre passi indietro rispetto alle ultime uscite. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo giocava Mandragora e i doppi passi li faceva Vojvoda e non Cancelo. Bremer ha giocato come Koulibaly, quindi marcando e coprendo lo spazio allo stesso tempo. Una cosa che gli permette di anticipare chiunque e di non fare mai fallo».