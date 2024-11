Adani: «Quella squadra sta facendo un grande percorso di crescita grazie a quel giocatore»

L’opinionista Lele Adani ha fatto la sua analisi sul pareggio di ieri sera tra i nerazzurri e il Napoli in campionato

Intervenuto dagli studi Rai nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato Inter Napoli di ieri, soffermandosi sulle prestazioni delle singole suqadre.

LA PROVA DEL NAPOLI – «Il Napoli aveva preso gol in trasferta solo a Verona e lo ha ripreso stavolta. La solidità della squadra di Conte inibisce persino l’Inter, concedendo anche poco. Il percorso del Napoli è in crescita e soprattutto quando arriva la legnata come settimana scorsa arriva lo scatto in avanti a migliorare. L’ultima palla della partita l’ha avuta Simeone».

LA PROVA DELL’INTER – «L’Inter non può essere sempre a mille. Qualcosa concede, ma costruisce tanto, la partita l’ha vissuta spesso nella metà campo del Napoli. Però Rrahmani, Buongiorno, il sacrificio degli esterni dimostrano che la squadra di Conte è forte. Calhanoglu? Ha il volante in mano della squadra e secondo me non è nemmeno al top della condizione oggi».