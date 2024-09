Borussia Dortmund, Adeyemi RACCONTA: «L’allenatore si è fidato di me e gli ho dimostrato che c’ero, SPERAVO di fare questa cosa ma...»

Borussia Dortmund, Adeyemi: «L’allenatore si è fidato di me e gli ho dimostrato che c’ero, SPERAVO di fare questa cosa ma…». Le dichiarazioni

Karim Adeyemi è stato il protagonista del successo del Borussia Dortmund contro l’Heidenheim in Bundesliga. Ecco le dichiarazioni dell’obiettivo del calciomercato Juve ai canali ufficiali del club:

COMMENTO– «Abbiamo giocato una buona partita. I gol subiti non sono stati necessari. Ho portato con me la fiducia in me stesso dall’U21. Questo mi ha aiutato molto. L’allenatore si è fidato di me e gli ho dimostrato che c’ero. Sono contento per i due gol, speravo di farne un terzo, ma i tre punti sono ancora più importanti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24