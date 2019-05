Adieu Bakayoko: lascia il Milan ma non Milano? Inter in agguato

Dopo il litigio con Gattuso, Bakayoko è destinato a lasciare il Milan. Spunta a sorpresa l’Inter: palla al Chelsea

Timoué Bakayoko è nell’occhio del ciclone: dopo il litigio con Gennaro Gattuso, il Milan è pronto a metterlo alla porta. L’episodio di ieri contro il Bologna ha messo d’accordo allenatore e dirigenza: il giocatore non sarà riscattato e verrà rispedito al Chelsea.

Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, il francese potrebbe clamorosamente restare a Milano. L’Inter è in cerca di un rinforzo a centrocampo ed è pronta all’agguato per il giocatore in estate. Bakayoko ha dato dimostrazione delle sue qualità più volte in Italia, nonostante i problemi comportamentali, e resterebbe volentieri nel capoluogo lombardo. I tifosi del Milan si infurierebbero qualora la trattativa tra nerazzurri e Chelsea andasse in porto. La sensazione, però, è che il transalpino non sia più trattato come un rossonero da un po’.